Beşiktaş başkanlığı ihaleye mi çıktı!

Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçimi için geri sayım sürerken adaylar da vites yükseltti. Siyah-beyazlı kulübün 29 Aralık'ta düzenlenecek seçimi öncesi Başkan Hüseyin Yücel'in mesajına, diğer aday Serdal Adalı'dan sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adalı, "Beşiktaş başkanlık makamı ihaleye çıktı da benim mi haberim yok?"
deyip devam etti: "Beşiktaş camiası olarak, kendisinin ikinci başkan olduğu yönetimin hayallerini ve bu hesapsız hayallerin sonuçlarını maalesef acı şekilde yaşamaktayız. Bu işler hayal kurmakla olmuyor. Bir plan çerçevesinde zeka, inanç ve disiplinli bir program ortaya koymak gerekiyor. Seçildiğimizde Sayın Yücel'in yaptığı hesapsız kitapsız transferlerden doğan borçları ödeyeceğiz.
AÇIK ARTTIRMA!
Onun için Sayın Yücel'e buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık kanal kanal gezip 11 aylık icraatlarının sonucu oluşan bu borçlara karşılık vereceği parayı söylemesin
ve çok kıymetli olan Beşiktaş başkanlık makamını açık arttırmaya sokmaya çalışmasın."
YÜCEL NE DEMİŞTİ?
B
eşiktaş Başkanı ve yeni seçimde adaylığını ilan eden Hüseyin Yücel, geçtiğimiz gün Serdal Adalı'ya şöyle seslenmişti: "Göreve geldiğimizden itibaren tüm finansmanı birinci kişi ve tek kişi olarak ben sağladım. Mayıs'a kadar 50 milyon Euro ödenmesi gerekiyor. Ben seçildiğim gün 50 milyon Euro senedi Beşiktaş'ın kasasına koyarım. Serdal Adalı'nın da koymasını talep ediyorum."
HERKESİN AKLI YALÇIN'DA
Beşiktaş'ta
başkanlık seçimi için kıyasıya yarış sürerken, yeni teknik direktörün kim olacağı da büyük merak konusu. Serdar Topraktepe ile yola devam etme ihtimali masada olsa da iki aday da konuşmalarında Sergen Yalçın'ı işaret ediyor.
Kara Kartal'ı 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran 51 yaşındaki çalıştırıcıyı seçim vaadi olarak camiaya sunan her iki aday da seçim sonrasında düğmeye basacak.