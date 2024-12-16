Beşiktaş başkanlığı ihaleye mi çıktı!

Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçimi için geri sayım sürerken adaylar da vites yükseltti. Siyah-beyazlı kulübün 29 Aralık'ta düzenlenecek seçimi öncesi Başkan Hüseyin Yücel'in mesajına, diğer aday Serdal Adalı'dan sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adalı,deyip devam etti: "Beşiktaş camiası olarak, kendisinin ikinci başkan olduğu yönetimin hayallerini ve bu hesapsız hayallerin sonuçlarını maalesef acı şekilde yaşamaktayız.Onun için Sayın Yücel'e buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum.ve çok kıymetli olan Beşiktaş başkanlık makamını açık arttırmaya sokmaya çalışmasın."eşiktaş Başkanı ve yeni seçimde adaylığını ilan eden Hüseyin Yücel, geçtiğimiz gün Serdal Adalı'ya şöyle seslenmişti: "Göreve geldiğimizden itibaren tüm finansmanı birinci kişi ve tek kişi olarak ben sağladım. Mayıs'a kadar 50 milyon Euro ödenmesi gerekiyor.başkanlık seçimi için kıyasıya yarış sürerken, yeni teknik direktörün kim olacağı da büyük merak konusu.Kara Kartal'ı 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran 51 yaşındaki çalıştırıcıyı seçim vaadi olarak camiaya sunan her iki aday da seçim sonrasında düğmeye basacak.