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Giriş Tarihi: 5.12.2022 13:22

Beşiktaş, çalışmalara hız kesmeden devam etti!

AA

2022 Fifa Dünya Kupası ile birlikte, Spor Toto Süper Lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş Antalya'da kamp çalışmalarına devam ediyor.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam edecek Beşiktaş, bu şehre gitti.Antrenmanlarına 10 günlük iznin ardından İstanbul'da başlayan siyah-beyazlı ekip, 18 Aralık'a kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.Dünya Kupası'nda ülke milli takımlarında görev yaptıkları için izinli olan Atiba Hutchinson ile Georges-Kevin N'Koudou'nun 8 Aralık Perşembe günü katılacağı kampa teknik direktör Şenol Güneş, şu isimleri dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Francisco Montero, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Necip Uysal, Josef de Souza, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy"

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Beşiktaş, çalışmalara hız kesmeden devam etti!
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