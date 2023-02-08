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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Beşiktaş camiası hem destek hem de kan verdi

Beşiktaş camiası hem destek hem de kan verdi
Beşıktaşlilar, Vodafone Park'ta oluşturulan Deprem Yardım Merkezi'ne adeta akın etti. Yöneticiler, sporcular ve taraftarlar, AFAD tarafından ilan edilen ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere merkeze ulaştırdılar. Josef de Souza, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra 100. yıl şampiyonluk kadrosunda yer alan Amaral, Deprem Yardım Merkezi'ne gelip destek verdi. Siyah-beyazlı camia kan bağışında da bulundu. Josef de Souza ve tekerlekli basketbol takımı oyuncuları kan bağışı yaptı.

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Beşiktaş camiası hem destek hem de kan verdi
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