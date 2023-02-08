Beşiktaş camiası hem destek hem de kan verdi

Beşıktaşlilar, Vodafone Park'ta oluşturulan Deprem Yardım Merkezi'ne adeta akın etti. Yöneticiler, sporcular ve taraftarlar, AFAD tarafından ilan edilen ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere merkeze ulaştırdılar. Josef de Souza, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra 100. yıl şampiyonluk kadrosunda yer alan Amaral, Deprem Yardım Merkezi'ne gelip destek verdi. Siyah-beyazlı camia kan bağışında da bulundu.