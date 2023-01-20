Beşiktaş çıldırdı!

Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Amir Hadziahmetovic için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar orta sahaya takviye etmek istediği 25 yaşındaki futbolcuya karşılık yaptığı son teklifi bir kez daha revize edip, Konyaspor'a sunmaya hazırlanıyor.Ancak yine anlaşma sağlayamayınca Beşiktaş yönetimi, önerdiği rakamı bir miktar daha artırma kararı aldı. Ayrıca bir futbolcunun da kiralık olarak takasta kullanılacağı belirtildi.Hadziahmetovic için Galatasaray da devreye girerken sarı-kırmızılıların sezon sonu için nabız yokladığı öğrenildi