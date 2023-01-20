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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Beşiktaş çıldırdı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş çıldırdı!

Oyuncu için Konyaspor’a yaptığı 2.5 milyon Euro’luk teklifi 3 milyon Euro’ya çıkaran siyah-beyazlılar, bu rakamı da yükseltecek. Ayrıca bir futbolcuyu kiralık olarak önerecek.

Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Amir Hadziahmetovic için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar orta sahaya takviye etmek istediği 25 yaşındaki futbolcuya karşılık yaptığı son teklifi bir kez daha revize edip, Konyaspor'a sunmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılara ilk olarak 2.5 milyon Euro öneren ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarmıştı.

G.SARAY DA NABIZ YOKLADI
Ancak yine anlaşma sağlayamayınca Beşiktaş yönetimi, önerdiği rakamı bir miktar daha artırma kararı aldı. Ayrıca bir futbolcunun da kiralık olarak takasta kullanılacağı belirtildi. Konyaspor'un, Kartal'ın yeni yaklaşımına sıcak baktığı, kiralık gelecek oyuncuyu yeni teknik direktörleri Stanojevic ile birlikte karar verecekleri öğrenildi. Hadziahmetovic için Galatasaray da devreye girerken sarı-kırmızılıların sezon sonu için nabız yokladığı öğrenildi

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Beşiktaş çıldırdı!
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