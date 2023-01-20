Beşiktaş çıldırdı!

Oyuncu için Konyaspor’a yaptığı 2.5 milyon Euro’luk teklifi 3 milyon Euro’ya çıkaran siyah-beyazlılar, bu rakamı da yükseltecek. Ayrıca bir futbolcuyu kiralık olarak önerecek.
Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Amir Hadziahmetovic için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar orta sahaya takviye etmek istediği 25 yaşındaki futbolcuya karşılık yaptığı son teklifi bir kez daha revize edip, Konyaspor'a sunmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılarailk olarak 2.5 milyon Euroöneren ancak olumsuzyanıt alan Beşiktaş, teklifini 3milyon Euro'ya çıkarmıştı.
G.SARAY DA NABIZ YOKLADI
Ancak yine anlaşma sağlayamayınca Beşiktaş yönetimi, önerdiği rakamı bir miktar daha artırma kararı aldı. Ayrıca bir futbolcunun da kiralık olarak takasta kullanılacağı belirtildi. Konyaspor'un, Kartal'ın yeniyaklaşımına sıcak baktığı, kiralık gelecek oyuncuyuyeni teknik direktörleri Stanojevic ile birlikte karar verecekleriöğrenildi. Hadziahmetovic için Galatasaray da devreye girerken sarı-kırmızılıların sezon sonu için nabız yokladığı öğrenildi