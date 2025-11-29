Beşiktaş da Filistin için reddetti

Yapılan ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürürken kulüplerimiz soykırımcılara karşı tepkilerini her alanda gösteriyor. Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da İsrail mallarının boykotu nedeniyle Coca Cola firmasının sponsorluk teklifini reddetti.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamada "Çocuklar ölürken bunu kabul etmeyiz" demişti. İnsan haklarını hiçe sayan katil İsrail, Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da kadın ve çocukları öldürmeye devam ediyor.