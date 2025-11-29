Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Beşiktaş da Filistin için reddetti
Trabzon’un ardından Kartal, soykırımcı İsrail’in mallarının boykotu nedeniyle Coca Cola firmasının sponsorluk teklifini kabul etmeyerek geri çevirdi

Yapılan ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürürken kulüplerimiz soykırımcılara karşı tepkilerini her alanda gösteriyor. Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da İsrail mallarının boykotu nedeniyle Coca Cola firmasının sponsorluk teklifini reddetti. Siyahbeyazlılar, bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de İsrail'in vahşice katliamları devam ederken böyle bir anlaşma yapmalarının mümkün olmadığını belirttiler. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamada "Çocuklar ölürken bunu kabul etmeyiz" demişti. İnsan haklarını hiçe sayan katil İsrail, Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da kadın ve çocukları öldürmeye devam ediyor.
