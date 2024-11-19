Beşiktaş'ta başkanlığa yeniden aday olacağı iddiaları ortaya atılan Serdal Adalı, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş'ın kötü sonuçlar almasından sonra çıkıp adaylık zemini aramak bizim ne karakterimizle, ne de Beşiktaşlılığımızla bağdaşmaz. Beşiktaş ne zaman ne görev verdiyse gelip elimden geleni yapmaya çalıştım, hayatım boyunca hep Beşiktaş'la yaşadım. Beşiktaş başkanlığına aday olmak için hazırlık yapmama gerek yoktur. Beşiktaş'a ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim. Camiamızdan ricam; bizden duymadıkça spekülasyonlara itibar etmemeleridir."