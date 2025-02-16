Beşiktaş hakkıyla kazanır

Geriden gelerek Trabzonspor'dan 3 puanı alan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara, kulübün kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Beşiktaş, çalışan, hakkıyla, savaşarak kazanan bir camia. Bunu anlatmaya çalıştım. Hatalar her zaman olur. Rafa örneğini vermek lazım. Rakipten topu aldı, sonra verdi ama bunda bir sıkıntı yok. Önemli olan her şeyini vermesi. Hata düzeltilir. Önemli olan takım oyunu. Takım iyi savaştı" dedi.

ENERJİMİZ DAHA DA ARTACAK

Göreve geldiğinden beri takımda neleri değiştirdiği yönündeki soruya, "Aslında bunu söylemek için erken" yanıtını veren tecrübeli hoca, "Süreç içerisindeyiz. Adım adım gideceğiz. Bu maçta mantalite çok iyiydi. İyi başladık ama kötü bir gol yedik. Hatalar normal ama reaksiyonumuz çok iyiydi. Fizik, taktik, enerji gayet iyiydik. Genç oyuncularımızı maça sokmak da önemli. Daha fazla genç oyuncuları sürekli kullanarak yeni bir anlamda enerji yakalayacağız" ifadelerini kullandı.