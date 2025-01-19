‘Beşiktaş hocamıza teklif götürmüş!’

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Thomas Reis'e teklif ilettiğini söyleyen Yıldırım, "Bizim hocaya dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Menajerine sormuşlar. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu belirtmiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor, biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ta 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın?" ifadelerini kullandı. Karadeniz ekibinin Alman çalıştırıcısı basın toplantısında "Benimle kimse konuşmadı" derken, Beşiktaş kulübü de şu açıklamayı yaptı: "Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım haddini aşan sözler kullanmıştır. Thomas Reis hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır."