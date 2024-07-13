Beşiktaş için büyük fedakârlık!

Geçen sezon çok gerisinde kaldığı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kadro kalitesi açısından yakalamak için transfer politikasını yıldız isimler üzerinde kuran Beşiktaş, adı Lazio ile özdeşleşen Ciro Immobile'yi de renklerine kattı. İşte konuyla ilgili yaşanan gelişmeler... Bir süredir hem oyuncuyla hem de kulübüyle temaslar sürerken ilerleme kaydedilmesinin ardından ikinci başkan Hüseyin Yücel, önceki gün İtalya'ya gitti.Hüseyin Yücel, futbolcu ve menajeriyle 2 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon Euro'ya el sıkıştı. Bu rakamın içindeimza parası da var.Oyuncusunu göndermek istemeyen Lazio'nun inadı da Immobile'nin tutumu sonrası kırıldı. 34 yaşındaki golcü, "sözleriyle kulüp yetkililerini ikna etmeyi başardı.Bunun üzerine Beşiktaş ile Lazio arasındaki bonservis pazarlıkları yeniden başladı. Taraflar 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Yücel ve Uçar, İtalyan futbolcuyla dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek olan golcü için Tüpraş Stadı'nda özel bir imza töreni düzenleneceği açıklandı.Immobile, asıl patlamasını 13.5 milyon Euro'ya gittiği Torino'da yaptı. 34 maçta ağları 23 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı.Bu performansıyla Borussia Dortmund'un yolunu tutmasına rağmen beklenileni veremedi. 2016'da Sevilla'ya kiralandıktan sonra devre arasında kalıcı olarak İspanya'ya gitti.Sevilla'dan en büyük çıkışını yaptığı Torino'ya kiralandı. 14 maçta 5 gol-4 asistle eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.Sonraki yaz döneminde Lazio'ya transfer olan İmmobile, 2019-20'de Higuain'in Serie A'daki rekorunu egale etti. Aynı zamanda Avrupa'da 36 golle en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü aldı.Lazio'da geride kalan sezon haricinde 7 sezon üst üste çift haneli gol sayılarına ulaştı. Ağları 201 kez bulurken 4 defa krallık tacını taktı ve kulübün de en çok gol atan ismi olarak zirvede yer alıyor.Ciro Immobile, Türkiye'ye gelirken İtalyan basınına yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: "Lazio taraftarlarına selamlar. 8 harika yıl geçirdik, her şey muhteşemdi. Artık yeni bir macera başlıyor. Son günlerde taraftarlar beni ne kadar sevdiklerini gösterdiler. Beşiktaş'tan teklif gelir gelmez gitmeye karar verdim. Kararımdan dolayı pişman değilim. Biz istikrarı Türkiye'de de bulacağız."Yarım asırdır Serie A tarihinde Ciro Immobile'den daha fazla sezonda 20 ve üstü gol atan bir futbolcu olmadı. Yıldız futbolcu, altı kez bu başarıyı tekrarladı. İşte tecrübeli ismin 20 gol barajını aştığı