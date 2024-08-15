Beşiktaş için yüzde 100’ümü vereceğim

Beşiktaş'ın PSG'den kiraladığı Cher Ndour, ilk röportajında çarpıcı açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı ekibe transfer olmayı çok istediğini söyleyen İtalyan orta saha, "Yüzde yüzümü vereceğim. Beşiktaş'ı tekrar ait olduğu yere taşımak için elimden geleni yapacağım. Benfica'dan takım arkadaşım Rafa Silva'yı tanıyorum. Gedson'u ve Braga'dan arkadaşım Al Musrati'yi de sayabilirim. Tabii ki Immobile'nin kim olduğunu biliyorum. Henüz iki gündür buradayım. Şehir ve stadyum çok güzel. Beşiktaş, takımına bağlı coşkulu ve harika taraftarlara sahip bir kulüp. Türkiye'nin en büyüğü" dedi.