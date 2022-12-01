Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı’dan olay sözler: Sen hakem değilsin

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Göztepe-Altay derbisinde yaşanan olayları, kendi takımlarının Ankaragücü deplasmanında yaşadıklarıyla yorumladı. Baltacı, Ankara'daki mücadelenin hakemi Mete Kalkavan içinderken şu ifadeleri kullandı:Mete Kalkavan'ın ailesini de tanırım. Babası yakın dostumdur. Mete çok dürüst, çalışkan, on numara bir insan ama asla hakem değil. Bunu bizzat kendisinin yüzüne de söyledim."İzmir'de yaşananların çok üzücü olduğunun altını çizen Beşiktaş İkinci Başkanı, o gün kendilerinin federasyonu uyardığını ancak bir sonuç alamadıklarını da hatırlatıp şöyle konuştu:İzmir'de yaşanan olay biraz da bunun sonucu. Gerekli cezaları vermez, veremezseniz daha büyük olaylara kapı açmış olursunuz."Mete Kalkavan, bu sezon 5'i Süper Lig, 1'i Süper Kupa olmak üzere 6 maçta düdük çaldı. 19 sarı-2 kırmızı kart gösterdi. Trabzon- Sivas Süper Kupa finaliyle sezona başlayan Kalkavan ligde Kasımpaşa- Fenerbahçe, A.Gücü-Beşiktaş, Trabzon-G. Antep, Sivas- Antalya, A.Gücü-Trabzon karşılaşmalarını yönetti.Beşiktaşgöreve geldiklerinde kulübün hesaplarını incelemesi için bağımsız denetim firması ile yaptıkları çalışmanın sonuçlarıyla ilgili de bilgi verdi. Baltacı, "Bağımsız denetim firması raporlarını özet olarak paylaştık. Sonrasında İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile birlikte çalıştık. Bizim tespitlerimiz ile de birleştiripdiye konuştu.