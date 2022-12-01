Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı’dan olay sözler: Sen hakem değilsin

“Tekrarlarının yaşanmasını bir daha istemediğimiz Ankaragücü maçında Josef de Souza’ya kırmızı kart gösteren Mete Kalkavan’ın ailesini iyi tanırım. Babası yakın dostumdur. Mete; dürüst, çalışkan, on numara bir insan ama asla hakem değil.”
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Göztepe-Altay derbisinde yaşanan olayları, kendi takımlarının Ankaragücü deplasmanında yaşadıklarıyla yorumladı. Baltacı, Ankara'daki mücadelenin hakemi Mete Kalkavan için 'Hakem değil' derken şu ifadeleri kullandı: "Tekrarlarının yaşanmasıistenmeyen o maçta, arkadaşlarınıkorumak için sahaya girentaraftara vuran Josef de Souza'yakırmızı kart gösterdi, TFF de cezaverdi. Mete Kalkavan'ın ailesini de tanırım. Babası yakın dostumdur. Mete çok dürüst, çalışkan, on numara bir insan ama asla hakem değil. Bunu bizzat kendisinin yüzüne de söyledim."
BU İŞİN KÖTÜ BOYUTLARA GİDEBİLECEĞİ UYARISINI YAPTIK
İzmir'de yaşananların çok üzücü olduğunun altını çizen Beşiktaş İkinci Başkanı, o gün kendilerinin federasyonu uyardığını ancak bir sonuç alamadıklarını da hatırlatıp şöyle konuştu: "Josef de Souza olayındafederasyona gittik, konuştuk.Uyarılarımızı yaptık. Bu işin dahakötü boyutlara gidebileceğini belirttik.Ama TFF kendi istediği şekildekural uygulattı. Maalesef önlemalınmadı. İzmir'de yaşanan olay biraz da bunun sonucu. Gerekli cezaları vermez, veremezseniz daha büyük olaylara kapı açmış olursunuz."
KALKAVAN NE YAPTI?
Mete Kalkavan, bu sezon 5'i Süper Lig, 1'i Süper Kupa olmak üzere 6 maçta düdük çaldı. 19 sarı-2 kırmızı kart gösterdi. Trabzon- Sivas Süper Kupa finaliyle sezona başlayan Kalkavan ligde Kasımpaşa- Fenerbahçe, A.Gücü-Beşiktaş, Trabzon-G. Antep, Sivas- Antalya, A.Gücü-Trabzon karşılaşmalarını yönetti.
DOSYALAR BAKANLIKTA
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, göreve geldiklerinde kulübün hesaplarını incelemesi için bağımsız denetim firması ile yaptıkları çalışmanın sonuçlarıyla ilgili de bilgi verdi. Baltacı, "Bağımsız denetim firması raporlarını özet olarak paylaştık. Sonrasında İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile birlikte çalıştık. Bizim tespitlerimiz ile de birleştirip tam 11 dosyayı bakanlığagönderdim. Eğer görevini kötüyekullanan, çıkar sağlayan veyabenzeri konularda kabahatiolan yönetici varsa bu zararıkarşılayacak. İnşallah, hiçkimse sorumlu bulunup cezaalmaz ancak biz bunu yapmakzorundayız" diye konuştu.