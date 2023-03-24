Beşiktaş isterse seve seve kalırım

Beşiktaş'ın, ligden çekilen Gaziantep FK'den kiraladığı Alexandru Maxim, "Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı." dedi. Transferi ile ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Kulübüm ligden çekildikten sonra buraya gelme imkânım oldu. Başka teklifler de vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş'tı" ifadelerini kullandı. Kartal'da devam etmek istediğini dile getiren 32 yaşındaki orta saha "Kulüplerin konuşması gerekiyor. Beşiktaş benim kalmamı isterse seve seve burada kalırım" diye konuştu Az oynamasıyla ilgili soruya "Hocamızın kararına saygı duyuyorum. Süre aldığım vakit, elimden geleni yapacağım. Türkiye'yi seviyorum ve geleceğimi burada görüyorum" cevabını veren Maxim, F.Bahçe maçıyla ilgili olarak da "İlk derbime çıkacağım.açıklamasını yaptı.SAKATLIKTAN kurtulan Rachid Ghezzal'ın ilk 11 özlemi İstanbulspor karşısında sona ermiş, tecrübeli futbolcu Cenk'in attığı golün asistini yapmıştı. Ancak fiziksel açıdan yeterli olmadığı için 63. dakikada oyundan alınmıştı. Cezayirli yıldız için yeni hedef, Fenerbahçe derbisinde 90 dakika oynayabilmesi. Ghezzal, bu hedefe ulaşabilmek adına takım antrenmanları dışında bireysel olarak vücut güçlendirme çalışmaları yapıyor.