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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Beşiktaş isterse seve seve kalırım

Beşiktaş isterse seve seve kalırım

Bonservisi 4 milyon Euro olan Alexandru Maxim, “Başka teklifler de vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş’tı. Kariyerime burada devam etmeyi tabii ki isterim” dedi

Beşiktaş'ın, ligden çekilen Gaziantep FK'den kiraladığı Alexandru Maxim, "Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı. Elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim" dedi. Transferi ile ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Kulübüm ligden çekildikten sonra buraya gelme imkânım oldu. Başka teklifler de vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş'tı" ifadelerini kullandı. Kartal'da devam etmek istediğini dile getiren 32 yaşındaki orta saha "Ancak rakamlar benim belirleyebileceğim bir şey değil. Kulüplerin konuşması gerekiyor. Beşiktaş benim kalmamı isterse seve seve burada kalırım" diye konuştu Az oynamasıyla ilgili soruya "Hocamızın kararına saygı duyuyorum. Süre aldığım vakit, elimden geleni yapacağım. Türkiye'yi seviyorum ve geleceğimi burada görüyorum" cevabını veren Maxim, F.Bahçe maçıyla ilgili olarak da "İlk derbime çıkacağım. Taraftarımız için kazanmak ve herkesi mutlu etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

GHEZZAL'A 90 DAKİKA YÜKLEMESİ
SAKATLIKTAN kurtulan Rachid Ghezzal'ın ilk 11 özlemi İstanbulspor karşısında sona ermiş, tecrübeli futbolcu Cenk'in attığı golün asistini yapmıştı. Ancak fiziksel açıdan yeterli olmadığı için 63. dakikada oyundan alınmıştı. Cezayirli yıldız için yeni hedef, Fenerbahçe derbisinde 90 dakika oynayabilmesi. Ghezzal, bu hedefe ulaşabilmek adına takım antrenmanları dışında bireysel olarak vücut güçlendirme çalışmaları yapıyor.

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Beşiktaş isterse seve seve kalırım
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