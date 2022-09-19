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Giriş Tarihi: 19.9.2022 14:57

Beşiktaş, kaleci krizini yabancıyla çözecek!

Beşiktaş, kaleci krizini yabancıyla çözecek!

Beşiktaş yönetimi, kale mevkisinde yaşanan olumsuzlukları çözmek için transfer kararı aldı. Siyah-beyazlılarda gündem yabancı kaleci.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'yla ilgili verilen karar ve ardından yaşananlar gündeme oturdu. 2 hafta kesik yiyen genç eldiven, kaleyi devralmasının ardından yediği hatalı gollerle dikkat çekti. Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu krizinde çözümü transferde buldu.

YABANCI KALECİ GÜNDEME GELDİ

Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in performansları sonrası Beşiktaş kaleci transferi yapma kararı aldı. Yabancı kuralına rağmen kaleyi yabancı bir isme emanet etme fikri de gündemde.

UZUN VADELİ ADAYLAR BELİRLENECEK

Siyah-beyazlıların devre arası için tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmayı düşünmeye başladığı ifade edildi. Mert Günok'un da yaşı ilerlediği için daha uzun vadeli adaylar belirlenecek.

ERSİN'İN TEPKİSİ

Bu arada Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu taraftarlara kırgın. Ersin Destanoğlu taraftarların kendisini anlamadığını savunurken, "Beni anlamayıp üstüme geliyorlar" dediği belirtildi.

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Beşiktaş, kaleci krizini yabancıyla çözecek!
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