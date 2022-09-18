Beşiktaş kayıp

Kartal, Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından İstanbulspor'la da berabere kalarak üst üste 2 haftada 5 puan kaybetti
Teknik direktörü cezası nedeniyle tribünde olan siyah-beyazlı ekip, N'Koudou ile öne geçti. Ersin Destanoğlu'nun sırtına çarpıp ağlara giden top oyuna denge getirirken Weghorst skoru bir kez daha lehlerine çevirdi. 86'da Ali Yaşar ile golü bulan Boğalar, Beşiktaş'ın galibiyet umutlarını yıktı.
SORUN KALECİDE DEĞİL!
Valerien İsmael'in cezası nedeniyle siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Adam Murray maçın ardından şunları söyledi: "Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangiülkede hangi ligde oynarsanız oynayın buperformans üç puan için yeterli olmaz. Rakiplerin attığı uzaktan şut konusunda neden ve nasıl böyle olduğunu araştıracağız. Buna çözüm bulmaya çalışacağız. Bu sadece bir kaleci hatası olarak düşünülmemelidir. Milli arada dersimize çok iyi çalışmalıyız."
GEDSON: SEVİYEMİZİN ÇOK ALTINDAYDIK
Maç sonrası Gedson Fernandes'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Portekizli yıldız, "Seviyemizin altında bir futbol sergiledik. Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Eksik noktalara çok fazla çalışmak zorundayız. Milli takım arasından sonra daha iyi dönmeyi hedefliyoruz. Bu performansımız asla yeterli değil" dedi.
REDMOND: İYİ DEĞİLİZ
Dün ikinci yarıda oyuna giren Redmond: "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. 2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik" dedi.
JENSEN'DEN İKRAM!
Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği gol öncesi hakem, Weghorst'a yapılan hareket nedeniyle çift vuruş verdi. Topun başına N'Koudou geçti. Kamerunlu futbolcu, direkt şutunu çekti. İstanbulspor kalecisi Jensen'in ellerinden kaçırdığı top filelerle buluştu. Çift vuruş kararınedeniyle topa Jensen dokunmamış olsaydı, golgeçerli sayılmayacaktı. Danimarkalı eldiven, böylece Beşiktaş'a golü adeta elleriyle ikram etmiş oldu.
TAYYIP TALHA'YA NAZAR DEĞDİ
Beşiktaş'ın, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, ilk kez 11'de sahaya çıkarken baş dönmesi yaşayınca oyuna devam edemedi. Genç stoper, 50. dakikada yerini Welinton'a bırakmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı bölümde 37 kez topla buluşurken 29 pas ve yüzde 82.8 pas isabeti ile oynadı.