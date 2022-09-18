Beşiktaş kayıp

Teknik direktörü cezası nedeniyle tribünde olan siyah-beyazlı ekip, N'Koudou ile öne geçti. Ersin Destanoğlu'nun sırtına çarpıp ağlara giden top oyuna denge getirirken Weghorst skoru bir kez daha lehlerine çevirdi. 86'da Ali Yaşar ile golü bulan Boğalar, Beşiktaş'ın galibiyet umutlarını yıktı.Valerien İsmael'in cezası nedeniyle siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Adam Murray maçın ardından şunları söyledi: "Rakiplerin attığı uzaktan şut konusunda neden ve nasıl böyle olduğunu araştıracağız. Buna çözüm bulmaya çalışacağız. Bu sadece bir kaleci hatası olarak düşünülmemelidir.Maç sonrası Gedson Fernandes'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Portekizli yıldız, "Seviyemizin altında bir futbol sergiledik. Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Eksik noktalara çok fazla çalışmak zorundayız. Milli takım arasından sonra daha iyi dönmeyi hedefliyoruz. Bu performansımız asla yeterli değil" dedi.Dün ikinci yarıda oyuna giren Redmond: "Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. 2-2 olduktan sonra 3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik" dedi.Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği gol öncesi hakem, Weghorst'a yapılan hareket nedeniyle çift vuruş verdi. Topun başına N'Koudou geçti. Kamerunlu futbolcu, direkt şutunu çekti. İstanbulspor kalecisi Jensen'in ellerinden kaçırdığı top filelerle buluştu.Danimarkalı eldiven, böylece Beşiktaş'a golü adeta elleriyle ikram etmiş oldu.Beşiktaş'ın, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, ilk kez 11'de sahaya çıkarken baş dönmesi yaşayınca oyuna devam edemedi. Genç stoper, 50. dakikada yerini Welinton'a bırakmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı bölümde 37 kez topla buluşurken 29 pas ve yüzde 82.8 pas isabeti ile oynadı.