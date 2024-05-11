Beşiktaş Muçi’yi vermiyor

Beşiktaş'ın Şubat ayında 11 milyon Euro bedelle Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi için başkan Hasan Arat,açıklamasında bulunmuştu. Arnavut futbolcu için gelen teklifin adresinin ise İngiltere olduğu ortaya çıktı. Konferans Ligi gruplarında Aston Villa'ya karşı iki maçta 3 gol atan Muçi dikkatleri ilk olarak orada üzerine çekmişti.Bu sezonLegia Varşova ve Beşiktaşile toplam 48 maça çıkan ve13 gol, 2 asistle oynayan ErnestMuçi'nin transferi için hareketegeçen Premier Lig temsilcisinin20 milyon Euro'nun bir miktardaha üzerine çıkan teklifle yoklamayaptığı kaydedildi.Siyah-beyazlı kulüp ise dört ay önce transfer ettiği başarılı futbolcu için bu teklife sıcak yaklaşım göstermiyor. Beşiktaş yönetimi, EURO 2024'te boy gösterecek olan Muçi'nin, turnuvadaki performansıyla değer kazanabileceğini ve kendisi için gelen rakamın 30 milyon Euro seviyelerine çıkabileceğini düşünüyor.