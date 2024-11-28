Beşiktaş Müslümanları sevindirecek

FF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail takımı Maccabi ile oynayacağı maç için dün Macaristan'a gitti. Bu karşılaşmanın milli maç gibi olacağını belirten Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi, dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Savaşın her türlüsüne karşıyız ama Rusya'ya uygulanan ambargo; kadınları, çocukları adeta katledenlere uygulanmıyor. Gazze'nin yanındayız. Beşiktaş inşallah hem sahada cevap verip hem de Müslüman alemine güzel bir sevinç yaşatacaktır." Ayrıca bir kumarhanede çekilen görüntüsünün sosyal medyada yeniymiş gibi servis edilmesine de tepki gösteren Hacıosmanoğlu,dedi.