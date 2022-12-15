Beşiktaş, Premier Lıg seviyesinde!

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, taraftarı olduğu takıma gelerek hayalini yaşadığını söyledi. Yıldız futbolcu, "Kendimi güncelleyip, forvete uyum sağlamaya çalışacağım." diye konuştu. Avrupa'da futbol oynamayı düşünmediğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Yaşım 29 ama 23-24 gösterdiğimi söylüyorlar. Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig seviyesinde bir takım. Kendimi burada geliştirmemin hem benim hem Türk futbolu hem de Beşiktaş için iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta mükemmel bir an yaşadığını da belirten Tayfur," dedi.Giyim tarzıyla ilgili Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'u örnek aldığını dile getiren Tayfur Bingöl , "Umarım onunla tanışır ve kahve içip sohbet edebilirim. Bu da önemli hayallerimden birisi" diye konuştu.