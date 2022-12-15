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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Beşiktaş, Premier Lıg seviyesinde!

Beşiktaş, Premier Lıg seviyesinde!

Tayfur Bingöl, Avrupa hedefinin olmadığını belirtirken “Beşiktaş, İngiliz takımı gibi” dedi

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, taraftarı olduğu takıma gelerek hayalini yaşadığını söyledi. Yıldız futbolcu, "Şu andaki yeni hedefim, ileride forvet oynamak Kendimi güncelleyip, forvete uyum sağlamaya çalışacağım. Toplam asistlerle birlikte 20 gole ulaşabilirim" diye konuştu. Avrupa'da futbol oynamayı düşünmediğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Yaşım 29 ama 23-24 gösterdiğimi söylüyorlar. Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig seviyesinde bir takım. Kendimi burada geliştirmemin hem benim hem Türk futbolu hem de Beşiktaş için iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta mükemmel bir an yaşadığını da belirten Tayfur, "Gerçek mi, rüya mı anlayamadım" dedi.

TARZ MODELİM HAMILTON
Giyim tarzıyla ilgili Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'u örnek aldığını dile getiren Tayfur Bingöl , "Umarım onunla tanışır ve kahve içip sohbet edebilirim. Bu da önemli hayallerimden birisi" diye konuştu.

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Beşiktaş, Premier Lıg seviyesinde!
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