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Giriş Tarihi: 18.3.2025

Beşiktaş pres yapıyor.. TFF kararsız!

Yabancı hakem tartışması sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve MHK kanadı yerli düşüncesine devam ediyor. Beşiktaş, “Bu kararımızdan bizi kimse döndüremez” görüşünde... Yabancı isteyen TFF yöneticileri de var. Bir üye ise çekimser

Beşiktaş pres yapıyor.. TFF kararsız!
Türkiye, son 1 aydır "Derbilerin hakemi yabancı mı olacak yerli mi?" diye tartışıyor. Bu konuda her kafadan ses çıktığı bir gerçek.. Beşiktaş, "Kesinlikle Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız. Bu kararımızdan bizi kimse döndüremez" görüşünde ısrarcı... Galatasaray ise konuyla ilgili net bir açıklama yapmıyor.. Gelinen noktada hâlâ net bir karar yok. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ona destek veren bir kısım yönetici, yerli hakemden yana... Yönetimin büyük çoğunluğuysa yabancı hakem istiyor.. Geçen cuma günü iftardan sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında yine bu konu tartışmaya açıldı. Başkan ve bazı yöneticiler "Yerli", büyük bir çoğunluk ise "Yabancı"dan yana oy kullandı. Sadece bir yönetici çekimser kaldı. Beşiktaş tarafı, "TFF ile ilişkilerimiz bozulmasın. Talebimiz karşılık bulsun" mesajını Riva'ya iletti. TFF ve MHK yerli hakem görüşünü savunurken, resmi açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor. Kulislerde ise Beşiktaş- Galatasaray lig maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği konuşuluyor.

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Beşiktaş pres yapıyor.. TFF kararsız!
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