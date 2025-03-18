Beşiktaş pres yapıyor.. TFF kararsız!

Türkiye, son 1 aydır "Derbilerin hakemi yabancı mı olacak yerli mi?"
diye tartışıyor. Bu konuda
her kafadan ses çıktığı bir gerçek..
Beşiktaş, "Kesinlikle Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız. Bu kararımızdan bizi kimse döndüremez"
görüşünde ısrarcı... Galatasaray ise konuyla ilgili net bir açıklama yapmıyor.. Gelinen noktada hâlâ net bir karar yok.
Federasyon Başkanı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve ona destek
veren bir kısım yönetici, yerli hakemden
yana... Yönetimin büyük çoğunluğuysa
yabancı hakem istiyor.. Geçen
cuma günü iftardan sonra yapılan
yönetim kurulu toplantısında yine bu
konu tartışmaya açıldı. Başkan ve bazı
yöneticiler "Yerli
", büyük bir çoğunluk
ise "Yabancı
"dan yana oy kullandı.
Sadece bir yönetici çekimser kaldı.
Beşiktaş tarafı, "TFF ile ilişkilerimiz bozulmasın. Talebimiz karşılık bulsun"
mesajını Riva'ya iletti. TFF ve
MHK yerli hakem görüşünü
savunurken, resmi
açıklamanın bu hafta
yapılması bekleniyor.
Kulislerde ise Beşiktaş- Galatasaray lig maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği konuşuluyor.