Beşiktaş pres yapıyor.. TFF kararsız!

Türkiye, son 1 aydırdiye tartışıyor. Bu konudaher kafadan ses çıktığı bir gerçek..Beşiktaş,görüşünde ısrarcı...Federasyon Başkanıİbrahim Hacıosmanoğlu ve ona destekveren bir kısım yönetici, yerli hakemdenyana... Yönetimin büyük çoğunluğuysayabancı hakem istiyor.. Geçencuma günü iftardan sonra yapılanyönetim kurulu toplantısında yine bukonu tartışmaya açıldı. Başkan ve bazıyöneticiler "", büyük bir çoğunlukise ""dan yana oy kullandı.Sadece bir yönetici çekimser kaldı.Beşiktaş tarafı,mesajını Riva'ya iletti. TFF veMHK yerli hakem görüşünüsavunurken, resmiaçıklamanın bu haftayapılması bekleniyor.Kulislerde ise