Beşiktaş şampiyon olsun istiyorum

epremden saatler sonra kurtarılarak bir mucizeye imza atan çocuklar, futbol sevgileriyle de adeta hayata tutunuyor.Tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde süren Beşiktaş taraftarını, önceki gün siyahbeyazlıların Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ziyaret etti. Beşiktaş formasınıEnkazda hayatını kaybeden babası Kenan Övün'ün Galatasaraylı olduğunu ve bu nedenle kendisine Arda Turan'dan esinlenerek isminin konduğunu anlatan genç taraftar,dedi