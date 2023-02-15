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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Beşiktaş şampiyon olsun istiyorum

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Beşiktaş şampiyon olsun istiyorum

Hatay’da 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda Can Övün, “Koridorda sıkıştım. En çok su hayal ettim. Sonra beni çıkardılar. Babam adımı Arda Turan’ı çok sevdiği için Arda koymuş. Ben Beşiktaşlı’yım” dedi

Depremden saatler sonra kurtarılarak bir mucizeye imza atan çocuklar, futbol sevgileriyle de adeta hayata tutunuyor. Bunlardan biri de Hatay'da yıkılan apartmanın enkazından tam 128 saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can oldu. Tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde süren Beşiktaş taraftarını, önceki gün siyahbeyazlıların Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ziyaret etti. Beşiktaş formasını giyip, armasını öpen Arda Can duygularını SABAH'la paylaştı: "Koridorda sıkıştım. Kardeşlerim vardı. Onları kurtaramadım. Kaç gün enkazda kaldığımı bilmiyorum. Sadece su hayal ediyordum. Bir ışık gördüm ve gelip beni kaldığım yerden aldılar."



BABAMLA ARTIK DERBİ MAÇI İZLEYEMEYECEĞİM
Enkazda hayatını kaybeden babası Kenan Övün'ün Galatasaraylı olduğunu ve bu nedenle kendisine Arda Turan'dan esinlenerek isminin konduğunu anlatan genç taraftar, "Babam Aslan'dı ama ben dayılarım gibi Beşiktaş'ı tuttum. İki takım birbiriyle oynadığı zaman tatlı bir rekabetimiz olurdu. Babamı kaybettim. Artık onunla derbi izleyemeyeceğim. Babam G.Saray'ı tuttuğu için ve Arda Turan'ı çok sevdiği için özellikle adımı Arda koymuş" dedi.

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Beşiktaş şampiyon olsun istiyorum
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