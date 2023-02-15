Beşiktaş şampiyon olsun istiyorum

Hatay’da 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda Can Övün, “Koridorda sıkıştım. En çok su hayal ettim. Sonra beni çıkardılar. Babam adımı Arda Turan’ı çok sevdiği için Arda koymuş. Ben Beşiktaşlı’yım” dedi
Depremden saatler sonra kurtarılarak bir mucizeye imza atan çocuklar, futbol sevgileriyle de adeta hayata tutunuyor. Bunlardanbiri de Hatay'da yıkılanapartmanın enkazından tam128 saat sonra çıkarılan13 yaşındaki Arda Canoldu. Tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde süren Beşiktaş taraftarını, önceki gün siyahbeyazlıların Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ziyaret etti. Beşiktaş formasını giyip, armasını öpen Arda Canduygularını SABAH'la paylaştı:"Koridorda sıkıştım.Kardeşlerim vardı. Onlarıkurtaramadım. Kaç günenkazda kaldığımı bilmiyorum.Sadece su hayal ediyordum.Bir ışık gördüm ve gelipbeni kaldığım yerden aldılar."
BABAMLA ARTIK DERBİ MAÇI İZLEYEMEYECEĞİM
Enkazda hayatını kaybeden babası Kenan Övün'ün Galatasaraylı olduğunu ve bu nedenle kendisine Arda Turan'dan esinlenerek isminin konduğunu anlatan genç taraftar, "Babam Aslan'dıama ben dayılarım gibiBeşiktaş'ı tuttum. İki takımbirbiriyle oynadığı zaman tatlıbir rekabetimiz olurdu. Babamıkaybettim. Artık onunladerbi izleyemeyeceğim. BabamG.Saray'ı tuttuğu için ve ArdaTuran'ı çok sevdiği için özellikleadımı Arda koymuş" dedi.