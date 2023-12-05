Beşiktaş sil baştan!

Beşiktaş'ta rekor katılımınolduğu tarihi kongreden Serdal Adalı'ya 2714 oy fark atarak başkan olarak çıkanSeçim öncesiSpor'a verdiği röportajda,Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile çalıştığımız listelerimiz var. Transfer açıldığı anda onları bitireceğiz" diyen Arat, kolları sıvayıpBugün mazbatasını aldıktan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay ile toplantı yapacak olan çiçeği burnunda başkan,Takıma en az 3 takviye ihtiyacı olduğu ve mevkilerin deileolduğu kaydedildi. Bu doğrultuda Arat ve yönetimi,veile görüşmelere başlayacak.Siyah-beyazlı ekibin listesinde, kanat için Chelsea'den, orta saha için PSG'denile'nun ve hücuma yönelik Al Nassr'danile yine PSG'den'nin, stoper içinse Chelsea'denve PSG'den Kimpembe'nin yer aldığı belirtildi.Beşiktaş'ın yeni başkanı olan Hasan Arat ve yönetimi, mazbatalarını bugün saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek törenle alacak. Ardından yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirecek ve yeni yöneticilerin görevleri netleşecek. Daha önce açıklandığı üzere Hüseyin Yücel'in ikinci başkan, Feyyaz Uçar'ın ise Futbol Şube Sorumlusu olacağı biliniyor. Samet Aybaba ise futbol takımlarının genel koordinatörlüğü görevini üstlenecek.