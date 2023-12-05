Beşiktaş sil baştan!

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile bugün görüşecek yeni yönetim; stoper, kanat forvet ve orta saha transferi yapacak. Sezon sonu da kapsamlı değişim için düğmeye basacak
Beşiktaş'ta rekor katılımın (11 bin 785) olduğu tarihi kongreden Serdal Adalı'ya 2714 oy fark atarak başkan olarak çıkan Hasan Arat,görevine hızlı başlıyor. Seçim öncesi SABAH Spor'a verdiği röportajda, "Kazandığımıztakdirde ilkicraatımızfutbol takımıolacak. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile çalıştığımız listelerimiz var. Transfer açıldığı anda onları bitireceğiz" diyen Arat, kolları sıvayıp 11 Ocak2024'te start alacaktransfer dönemi öncesindeistenen takviyelerihemen bitirecek.
OCAKTA EN AZ 3 TAKVİYE
Bugün mazbatasını aldıktan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay ile toplantı yapacak olan çiçeği burnunda başkan, hocanınhazırladığı raporudeğerlendirecek. Takıma en az 3 takviye ihtiyacı olduğu ve mevkilerin de stoper, kanat forvet ile ortasaha olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda Arat ve yönetimi, Chelsea, Paris SaintGermain ve Al-Nassr ile görüşmelere başlayacak.
İLK ADAYLAR BELLİ OLDU
Siyah-beyazlı ekibin listesinde, kanat için Chelsea'den NoniMadueke, orta saha için PSG'den CarlosSoler ile Danilo'nun ve hücuma yönelik Al Nassr'dan Anderson Talisca ile yine PSG'den Hugo Ekitike'nin, stoper içinse Chelsea'den Malang Sarr ve PSG'den Kimpembe'nin yer aldığı belirtildi. Sezon sonundada takımda kapsamlı birdeğişim yaşanacak.
MAZBATALAR STATTA VERİLECEKVERİLECEK
Beşiktaş'ın yeni başkanı olan Hasan Arat ve yönetimi, mazbatalarını bugün saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek törenle alacak. Ardından yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirecek ve yeni yöneticilerin görevleri netleşecek. Daha önce açıklandığı üzere Hüseyin Yücel'in ikinci başkan, Feyyaz Uçar'ın ise Futbol Şube Sorumlusu olacağı biliniyor. Samet Aybaba ise futbol takımlarının genel koordinatörlüğü görevini üstlenecek.