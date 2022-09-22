Beşiktaş son teklifini yaptı! Top artık Ersin’de...

Ersin'e 4 yıllık kontrat öneren ve sezon başına 10 milyon TL teklif yapan Beşiktaş yönetimi, hâlâ altyapıdan çıktığı sözleşme ile oynayan 21 yaşındaki eldivenin 20 milyon TL isteğine sıcak bakmadı. Siyah-beyazlı kulübün son teklifi 12 milyon TL oldu.