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Giriş Tarihi: 22.9.2022 09:38

Beşiktaş son teklifini yaptı! Top artık Ersin'de...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş son teklifini yaptı! Top artık Ersin’de...

Beşiktaş, sözleşmesini yenilemek için 20 milyon TL yıllık ücret isteyen 21 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu'na son olarak 12 milyon TL önerdi. Görüşmeler Ersin'in cevabına bağlı olarak devam edecek. İşte tüm detaylar...

Taraftarın kötü tezahüratlarına maruz kalan Ersin Destanoğlu'nu mental olarak ayağa kaldırmak isteyen siyahbeyazlı yönetim, genç kalecinin sözleşme sorununu da çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.

Ersin'e 4 yıllık kontrat öneren ve sezon başına 10 milyon TL teklif yapan Beşiktaş yönetimi, hâlâ altyapıdan çıktığı sözleşme ile oynayan 21 yaşındaki eldivenin 20 milyon TL isteğine sıcak bakmadı. Siyah-beyazlı kulübün son teklifi 12 milyon TL oldu.

İki tarafın görüşmelerinin Ersin'in cevabına bağlı devam edeceği kaydedildi. Ancak yönetim bu ücretin üstüne çıkmak istemiyor. Genç file bekçisi, sözleşmesi uzatılmadığı takdirde sezon sonunda serbest kalacak.

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Beşiktaş son teklifini yaptı! Top artık Ersin'de...
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