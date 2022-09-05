Beşiktaş zirveyi sevdi

3 puanı N'Koudou (pen.) getirdi. A.Gücü'nden Marlon, maç sonu ise Beşiktaş'tan Josef kızardıİsmael: "Josef, kendi oyuncumuzu korumak isterken kırmızı kart gördü. Bir taraftarın oyuncuya saldırması hiç normal değil."eşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael büyük takım gibi oynayıp kazandıklarını söyledi. Josef'in kırmızısına da anlam veremediğini belirten İsmael,Duyguların yoğun olduğu bir şeyler oldu. Kendi oyuncumuzu korumak isterken kırmızı gördü. Neden bu kart verildi anlamadım. Bir taraftarın oyuncuya saldırması normal değil.İkinci maçı evimizde oynayacağız ve taraftarımız bizimle olacak. Oğuzhan ile ilgili olarak biz konuşuruz. Esas konu sahaya bir taraftarın girip saldırması."BEŞIKTAŞ'IN 22 yaşındaki Kongolu forveti Muleka, 4. golünü Ankaragücü ağlarına gönderdi. Kayseri maçını boş geçen,oyuncu Karagümrük'e bir,atmıştı. Dün de başkentte fileleri bulup üst üste 3. maçta 4. golünü buldu.Weghorst, ligde forma giydiği 5 maçın tamamında gole katkı verdi. Dele Alli'nin golünde asist yapan 30 yaşındaki Hollandalı, Kayseri, Alanya ve Sivasspor karşılaşmalarında da arkadaşlarına gol pası vermiş, Karagümrük ve Sivas'ta ise fileleri havalandırmıştı. 4 asiste ulaşan Weghorst, Süper Lig asist krallığında da Karagümrük'ten Caner Erkin'i (3) geride bıraktı.Beşiktaş forması ile ilk maçına geçen hafta Sivasspor karşısında çıkan ve 78 dakika sahada kalan Dele Alli gol sevincini Ankaragücü deplasmanında yaşadı. İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla çektiği ilk şutta golü buldu. Son golü 30 Eylül 2021'de Tottenham formasıyla atmıştı.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ilk 4 hafta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu'nu dün kulübeye çekip, eldivenleri 18 yaşındaki Emre Bilgin'e verdi. Bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıkan Emre, iki gol yedi.