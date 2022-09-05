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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Beşiktaş zirveyi sevdi

Beşiktaş zirveyi sevdi

Beridze, genç Emre’yi avlayınca bu sezon ilk kez bir maçta geriye düşen Kartal, çabuk toparlandı. Muleka ve Dele Alil ile soyunma odasına önde gitti. Başkent ekibi, yine Tolga-Beridze işbirliği ile ikinci yarıya golle başlayıp beraberliği yakaladı

3 puanı N'Koudou (pen.) getirdi. A.Gücü'nden Marlon, maç sonu ise Beşiktaş'tan Josef kızardı

JOSEF'İN KARTINI ANLAMADIM!
İsmael: "Josef, kendi oyuncumuzu korumak isterken kırmızı kart gördü. Bir taraftarın oyuncuya saldırması hiç normal değil."
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael büyük takım gibi oynayıp kazandıklarını söyledi. Josef'in kırmızısına da anlam veremediğini belirten İsmael, "Zemin çok kötüydü, zor anlar yaşadık. Maçın geneli savaş içinde geçti. Büyük takım olmak böyle maçları kazanmak demektir. Duyguların yoğun olduğu bir şeyler oldu. Kendi oyuncumuzu korumak isterken kırmızı gördü. Neden bu kart verildi anlamadım. Bir taraftarın oyuncuya saldırması normal değil. Kırmızı kartı da kabul edemiyorum. Bazı anlarda daha akıllı ve sakin olmalıyız. İkinci maçı evimizde oynayacağız ve taraftarımız bizimle olacak. Oğuzhan ile ilgili olarak biz konuşuruz. Esas konu sahaya bir taraftarın girip saldırması."

MULEKA TUTULMUYOR
BEŞIKTAŞ'IN 22 yaşındaki Kongolu forveti Muleka, 4. golünü Ankaragücü ağlarına gönderdi. Kayseri maçını boş geçen, Alanyaspor deplasmanında kulübede bekleyen oyuncu Karagümrük'e bir, Sivasspor'a ise 2 gol birden atmıştı. Dün de başkentte fileleri bulup üst üste 3. maçta 4. golünü buldu.

Boşu yok
Weghorst, ligde forma giydiği 5 maçın tamamında gole katkı verdi. Dele Alli'nin golünde asist yapan 30 yaşındaki Hollandalı, Kayseri, Alanya ve Sivasspor karşılaşmalarında da arkadaşlarına gol pası vermiş, Karagümrük ve Sivas'ta ise fileleri havalandırmıştı. 4 asiste ulaşan Weghorst, Süper Lig asist krallığında da Karagümrük'ten Caner Erkin'i (3) geride bıraktı.

İlk şutta golü attı
Beşiktaş forması ile ilk maçına geçen hafta Sivasspor karşısında çıkan ve 78 dakika sahada kalan Dele Alli gol sevincini Ankaragücü deplasmanında yaşadı. İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla çektiği ilk şutta golü buldu. Son golü 30 Eylül 2021'de Tottenham formasıyla atmıştı.

18'lik Emre tecrübelendi
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ilk 4 hafta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu'nu dün kulübeye çekip, eldivenleri 18 yaşındaki Emre Bilgin'e verdi. Bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıkan Emre, iki gol yedi.

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