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Giriş Tarihi: 6.9.2022 06:13 Son Güncelleme: 6.9.2022 06:16

Beşiktaş'a C vitamini: Wout Weghorst

UĞUR ÇEM
Beşiktaş’a C vitamini: Wout Weghorst

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, asist (4) ve golleriyle (2) ligin en iyi ikinci ismi olurken, hava topu kazanma becerisiyle de (14) liderlik koltuğuna oturdu.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada takımını adeta sırtladı. 30 yaşındaki oyuncu, ya attı ya da attırdı ama hiçbir haftayı boş geçmedi. Son olarak Ankaragücü deplasmanında Dele Alli'nin skoru 2-1'e getiren golünde asist yaptı. 5 maçta 2 kez (Karagümrük-Sivas) ağları sarsan deneyimli futbolcu, 4 de gol pası verdi. Gol ve asist toplamıyla (6), Fenerbahçeli Enner Valencia'nın (7) ardından ikinci sırada yer aldı.

1.97'LİK BÜYÜK AVANTAJ
Asist ve golleriyle takımını sırtlayan Portakallar olarak anılan Hollandalı golcü, havadan da 1.97'lik uzun boyunun avantajını kullanıyor. Weghorst, 22 hava topu mücadelesinin 14'ünden galip ayrılarak ligin en iyi ismi oldu. Bu performansının ardından gözler şimdiden tecrübeli futbolcunun geleceğine çevrildi. Yönetim, oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başladı.

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Beşiktaş'a C vitamini: Wout Weghorst
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