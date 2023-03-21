Beşiktaş’a ilaç gibi geldi

Beşiktaş'ta 'Güneş'li günler yaşanıyor. Siyahbeyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'le yepyeni bir kimliğe büründü. Tecrübeli hocanın ara transferde istediği takviyelerle birlikte kimlik değiştirmeye başlayan takım, peş peşe gelen galibiyetlerle camiaya umut vermeye başladı. Güneş yakaladığı puan ortalamasıyla da dikkat çekti.KartalŞenol Güneş döneminde ise 14 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 2.14 puan ortalaması elde etmeyi başardı.Siyah-beyazlılar bu sezon özellikle savunma açısından bir türlü kendisini bulamamıştı. Şenol Güneş de koltuğa oturduktan sonra sık sık takım savunmasına vurgu yaparak düzeltilmesi gereken noktalardan biri olduğunu belirtmişti.Beşiktaş,İsmael'in takımın başında olduğu ilk 11 mücadelede ise 12 golü ağlarında görmüştü.