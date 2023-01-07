Beşiktaş’a sambacı stoper!

ARA transfer dönemi için düğmeyen basan ve Ozan Tufan'dan söz alan Beşiktaş, bir de stoper için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Vitor Tormena'ya gözünü dikti.oyuncunun kulübü Braga'ya resmi teklif yaptı. Sezon başında Serdar Saatçı'yı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibine gönderen Beşiktaş'ın, alacağı üzerinden bir pazarlık yaptığı kaydedildi. Tormena'nın da kulübüyle görüşerek siyah-beyazlılara gitmek istediğini ilettiği belirtildi.Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.