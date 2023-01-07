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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Beşiktaş’a sambacı stoper!

Beşiktaş’a sambacı stoper!

Siyah-beyazlılar, Vitor Tormena için Braga’ya resmi teklif yaptı. Pazarlıklar son aşamaya geldi

ARA transfer dönemi için düğmeyen basan ve Ozan Tufan'dan söz alan Beşiktaş, bir de stoper için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Vitor Tormena'ya gözünü dikti. 27 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Kartal, oyuncunun kulübü Braga'ya resmi teklif yaptı. Sezon başında Serdar Saatçı'yı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibine gönderen Beşiktaş'ın, alacağı üzerinden bir pazarlık yaptığı kaydedildi. Tormena'nın da kulübüyle görüşerek siyah-beyazlılara gitmek istediğini ilettiği belirtildi. 1 metre 92 santim boyundaki Brezilyalı oyuncu, 3 sezondur Portekiz Ligi'nde forma giyiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Beşiktaş’a sambacı stoper!
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