Beşiktaş’a uğurlu gelmiyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Kartal'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan 46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.
Bu sezon deplasmanlarda oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Kasımpaşa (3G-2B), lig tarihinde ilk kez bir sezondaki ilk beş dış saha karşılaşmasını mağlubiyetsiz geçti. Ayrıca Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş deplasmanında ilk yarısını geride kapattığı bir karşılaşmayı kazandı (23 maç).