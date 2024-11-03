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Giriş Tarihi: 3.11.2024

Beşiktaş’a uğurlu gelmiyor

Beşiktaş’a uğurlu gelmiyor
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Kartal'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan 46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu. Bu sezon deplasmanlarda oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Kasımpaşa (3G-2B), lig tarihinde ilk kez bir sezondaki ilk beş dış saha karşılaşmasını mağlubiyetsiz geçti. Ayrıca Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş deplasmanında ilk yarısını geride kapattığı bir karşılaşmayı kazandı (23 maç).
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Beşiktaş’a uğurlu gelmiyor
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