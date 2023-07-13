Beşiktaş’ın Amir’i!

Kartal'ın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yarı sahada çift kale maç yapıldı. Dikkat çeken oyuncularınbaşında Amir Hadziahmetovicgeldi. Takımını yöneten ve yönlendiren futbolcuyu, yardımcı antrenör Burak Yılmaz alkışlayarak, "Çok iyi, aynen devam.Bravo Amir" şeklinde övgüde bulundu. Antrenmanı koordine eden Yılmaz, formda kalmak için kendi çalışmalarına devam etti. Çiçeği burnunda antrenör, uzunsüre tek başına düz koşu yaptı. Öte yandan kasığında ağrı hisseden yeni transfer Emrecan Bulut antrenmanı yarıda bıraktı.