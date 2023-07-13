Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Beşiktaş’ın Amir’i!
Giriş Tarihi: 13.7.2023

Beşiktaş’ın Amir’i!

Beşiktaş’ın Amir’i!
Kartal'ın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yarı sahada çift kale maç yapıldı. Dikkat çeken oyuncuların başında Amir Hadziahmetovic geldi. Takımını yöneten ve yönlendiren futbolcuyu, yardımcı antrenör Burak Yılmaz alkışlayarak, "Çok iyi, aynen devam. Bravo Amir" şeklinde övgüde bulundu. Antrenmanı koordine eden Yılmaz, formda kalmak için kendi çalışmalarına devam etti. Çiçeği burnunda antrenör, uzun süre tek başına düz koşu yaptı. Öte yandan kasığında ağrı hisseden yeni transfer Emrecan Bulut antrenmanı yarıda bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'da korkutan deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi: Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ın Amir’i!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA