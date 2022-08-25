Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Dele Alli, İstanbul’a geldi

Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncuyu Everton'dan bir yıllığına kiraladı.
Kartal, anlaşmaya vardığı yıldız oyuncuyu gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinden sonra Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Beşiktaş, Dele Alli için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek. Dele Alli'nin opsiyonu Ocak ayında kullanırsa 6 milyon Euro, sezon sonunda kullanılması durumunda ise 8 milyon Euro ödenecek.
Yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan 2.2 milyon Euro ve bonuslar kazanacak.