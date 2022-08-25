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Giriş Tarihi: 25.8.2022 01:46 Son Güncelleme: 25.8.2022 02:18

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Dele Alli, İstanbul’a geldi

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Dele Alli, İstanbul’a geldi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Everton forması giyen Dele Alli’yi İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan İngiliz yıldız, daha sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncuyu Everton'dan bir yıllığına kiraladı.

Kartal, anlaşmaya vardığı yıldız oyuncuyu gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinden sonra Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş, Dele Alli için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek. Dele Alli'nin opsiyonu Ocak ayında kullanırsa 6 milyon Euro, sezon sonunda kullanılması durumunda ise 8 milyon Euro ödenecek.

Yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan 2.2 milyon Euro ve bonuslar kazanacak.

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Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Dele Alli, İstanbul’a geldi
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