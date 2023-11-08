"Bu camiaya herkes minnet borçlu. Kırdıysam özür dilerim. Küfür edenler, komplo kuranlar hariç hepinize hakkımı helal ediyorum""Taraftarları çok iyi anlıyorum. Her maç bittiğinde kapıları, duvarları yumrukladım. Onlardan ricam oyunculara sahip çıkmaları""Bugün itibarıyla kimsenin kulübümüzden alacağı yok. Keşke sportif başarı da olsaydı ancak yapamadık. Küfür, hakaret neyin nesi?"Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısıyla 3 Aralık'taki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. Siyah-beyazlı camiaya seslenen Çebi: "Benim tek bir felsefem vardı;Göreve geldiğimizde yüzlerce, binlerce icra vardı. Bunu Beşiktaş camiası ile hallettik. Yönetim olarak 20 milyon Euro destek ile anında aştık. Yapılandırmaya gittik.O süreci aşamasaydık, bugün buralarda olamayacaktık. Kimseye aldığım gibi bir enkaz bırakmıyorum. Beşiktaş'ın parasını çaldırtmadım. Bugün itibarıyla kulüpten kimsenin alacağı yok. Keşke sportif başarı da olsaydı.Başarısız futbol takımı var, bu takım yarın başarılı olursa bana da pay verin."Küfür, hakaret neyin nesi? Bu azınlığı içinizden temizleyin, size vasiyetimdir. Kimse çocuklarıma küfür edemez, gece yarısı telefon açamaz! İşiniz benimle, ben buradayım! Eleştirileri kabul ederim. Hakaret ve küfür, caydırarak buradan gönderme politikasıdır.Bunlar Beşiktaşlı değil. Ayın 1'ine kadar buradayım.herkesin takipçisi olacağım. Bu camiaya herkes minnet borçlu. Kırdıysam özür dilerim. Küfür edenler, komplo kuranlar hariç hepinize hakkımı helal ediyorum."Gitmemiisteyenler, kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlere teşekkürler. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da umutları vardır. Camia kan değişimine ve enerjiye ihtiyaç duyuyor. Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi."Adaylarbirbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' diyecek. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendinizi onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Tek ricam, katılımın yüksek olması lazım. Ayrıca yeni gelen, kendinden önceki yönetimi mutlaka denetlemeli."TFF'yibu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerdenim. Hakemlerle gitmeleri gerektiğini söyleyen bir tek benim. TFF ile mücadele edeceksek, hep beraber edeceğiz. Sürekli para cezası, anti demokratik bir şey. TFF ile ben kavga ederken diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi hepsi bağırıyor. Neden? Erkenden silah çekiyorlar. Futbol ona, buna baskı yapmaksa; ben başarılı olamadım. TV'de şov yapmadım. Pişman değilim. Popülist davranmadım."AHMET Nur Çebi, 2018'de Fikret Orman yönetiminden ayrıldıktan sonra 20 Ekim 2019'daki kongrede Beşiktaş yönetimine adaylığını koydu ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçildi. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Kartal o sezon Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonluğuna kazandı. 29 Mayıs 2022'deki genel kurulda yeniden aday olan Ahmet Nur Çebi, geçerli 4423 oyun 2777'sini alarak ikinci kez başkan seçilmişti.