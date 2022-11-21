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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Beşiktaş’ın rotası Felipe

ÇAĞDAŞ HALICI
Beşiktaş’ın rotası Felipe

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki stoper için maliyet araştırmasına başlandı. Forma şansı bulamayan Felipe de ayrılığa sıcak bakıyor

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in stoper takviyesi istemesiyle düğmeye basan siyahbeyazlı kulüp, aradığı futbolcuyu İspanya'da buldu: Felipe… Tam 4 sezondur Atletico Madrid forması giyen ve bu sezon sadece 3 maçta boy gösterebilen Brezilyalı oyuncu için Kartal, maliyet araştırması yapıyor. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki savunmacıyı Beşiktaş, düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı düşünüyor. Takımında fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun da ayrılmak istediği, İspanyol medyasında konuşuluyor. Felipe, Atletico Madrid'e 2019-2020 sezonunda 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

ONUR BULUT YARIŞI
Kayserıspor'un milli sağ beki Onur Bulut, ezeli bir rekabete neden oluyor. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılarla kontratı sezon sonu bitecek olan Onur için siyahbeyazlıların önümüzdeki günlerde devreye girmesi bekleniyor. Trabzonspor'un ise bonservis bedelini soracağı ve bu duruma göre transfer planlaması yapacağı bildirildi.

MONTERO FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık göndermek istediği Montero; AEK, Antalya ve Alanya'yı geri çevirmişti. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol stoper fikir değiştirdi. 23 yaşındaki futbolcunun ülkesinden teklif alması halinde yarım sezonluğuna gidebileceği belirtildi. Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Montero, sadece 3 maçta görev yaptı.

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Beşiktaş’ın rotası Felipe
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