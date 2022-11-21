Beşiktaş’ın rotası Felipe

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in stoper takviyesi istemesiyle düğmeye basan siyahbeyazlı kulüp, aradığı futbolcuyu İspanya'da buldu: Felipe…Brezilyalı oyuncu için Kartal, maliyet araştırması yapıyor. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki savunmacıyı Beşiktaş,kadrosuna katmayı düşünüyor. Takımında fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun da ayrılmak istediği, İspanyol medyasında konuşuluyor. Felipe, Atletico Madrid'e 2019-2020 sezonunda 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.milli sağ beki Onur Bulut, ezeli bir rekabete neden oluyor. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılarla kontratı sezon sonu bitecek olan Onur için siyahbeyazlıların önümüzdeki günlerde devreye girmesi bekleniyor. Trabzonspor'un ise bonservis bedelini soracağı ve bu duruma göre transfer planlaması yapacağı bildirildi.yaz transfer döneminde kiralık göndermek istediği Montero; AEK, Antalya ve Alanya'yı geri çevirmişti.İspanyol stoper fikir değiştirdi. 23 yaşındaki futbolcunun ülkesinden teklif alması halinde yarım sezonluğuna gidebileceği belirtildi. Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Montero, sadece 3 maçta görev yaptı.