Beşiktaşlı futbolcuya tekme atan saldırganın cezası belli oldu!

Ankara'da Eryaman Stadı'nda akşam oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının bitiminde Ankaragücü tribününden Berkay Öner, korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Berkay Öner güvenlik görevlilerin yakalamaya çalıştığı sırada Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Öner, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Berkay Öner emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Berkay Öner, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Spor Müsabakalarını seyrini veya güvenliğini bozma' suçundan sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

1 YIL 8 AY CEZA ALDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Berkay Öner hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Spor Müsabakalarını seyrini veya güvenliğini bozma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkan Öner'e, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Spor Müsabakalarını seyrini veya güvenliğini bozma' suçundan 1 yıl 3 ay, 'Kasten yaralama' suçundan ise 5 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.