Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Beşiktaşlı futbolcuya tekme atan saldırganın cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.3.2023 17:54 Son Güncelleme: 29.3.2023 18:26

Beşiktaşlı futbolcuya tekme atan saldırganın cezası belli oldu!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Beşiktaşlı futbolcuya tekme atan saldırganın cezası belli oldu!

MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolcuya tekmeyle saldıran Berkay Öner’e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da Eryaman Stadı'nda akşam oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının bitiminde Ankaragücü tribününden Berkay Öner, korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Berkay Öner güvenlik görevlilerin yakalamaya çalıştığı sırada Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Öner, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Berkay Öner emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Berkay Öner, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Spor Müsabakalarını seyrini veya güvenliğini bozma' suçundan sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

1 YIL 8 AY CEZA ALDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Berkay Öner hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Spor Müsabakalarını seyrini veya güvenliğini bozma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkan Öner'e, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Spor Müsabakalarını seyrini veya güvenliğini bozma' suçundan 1 yıl 3 ay, 'Kasten yaralama' suçundan ise 5 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyona: HDP ile kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?
İstanbul baraj doluluk oranları son durum 29 Mart 2023: Yükseliş sürüyor! İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı
İyi Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu: Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız!
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar
Kim kazanır?
Yoksun oğlum sen
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaşlı futbolcuya tekme atan saldırganın cezası belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA