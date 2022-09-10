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Giriş Tarihi: 10.9.2022 15:35 Son Güncelleme: 10.9.2022 15:39

Beşiktaşlı Josef de Souza gelecek sezon Süper Lig'den ayrılacağını duyurdu

Beşiktaşlı Josef de Souza gelecek sezon Süper Lig’den ayrılacağını duyurdu

Ankaragücü maçında sahaya giren taraftarı etkisiz hale getirdikten sonra 1 maç ceza alan ve ceza itirazı Tahkim Kurulu tarafından reddedilen Beşiktaş kaptanı Josef De Souza, gelecek sezon Süper Lig'den ayrılacağını açıkladı.

Ankaragücü maçında sahaya giren taraftarı etkisiz hale getirdikten sonra 1 maç ceza alan ve ceza itirazı Tahkim Kurulu tarafından reddedilen Beşiktaş kaptanı Josef De Souza, gelecek sezon Süper Lig'den ayrılacağını açıkladı.

Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile.

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Beşiktaşlı Josef de Souza gelecek sezon Süper Lig'den ayrılacağını duyurdu
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