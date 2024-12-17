Beşiktaş’ta Al-Musrati’ye teklif gelmedi

Adana Demirspor deplasmanında bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atan Al-Musrati için teklif bekleniyor. Beşiktaş, 29 Aralık'ta yeni başkanını beklerken, geçen sezon devre arasında 12 milyon Euro bonservisle renklerine kattığı Libyalı orta saha için Başkan Hüseyin Yücel bir menajerin oyuncu için kendilerine Suudi Arabistan'dan teklif getireceğini söylediği bilgisini vermişti. Daha sonra ise transferin söz konusu olmadığını dile getirmişti. Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Libyalı futbolcu için siyah-beyazlıların beklediği ücret 10 milyon Euro.