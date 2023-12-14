Beşiktaş’ta bomba üstüne bomba açıklamalar

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Siyahbeyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Lugano maçı öncesi basın toplantısında konuştu. 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Yeni gelen yönetim var. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar da geldi.5 arkadaşın gitmesiyle yeni bir hava yakaladık demek doğru değil.dedi. Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ise İsviçre'de yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla sohbet etti. Uçar, "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değilifadelerini kullandı.