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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Beşiktaş’ta bomba üstüne bomba açıklamalar

Beşiktaş’ta bomba üstüne bomba açıklamalar

Çalımbay, “5 arkadaşın kadro dışı kalmasıyla yeni bir hava yakaladık diyemem” ifadesini kullanırken, Uçar “Geri dönmeleri söz konusu değil” dedi

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Siyahbeyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Lugano maçı öncesi basın toplantısında konuştu. 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Yeni gelen yönetim var. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar da geldi. Yönetim öyle uygun gördü ve kadro dışı bırakıldılar. 5 arkadaşın gitmesiyle yeni bir hava yakaladık demek doğru değil. Ancak yönetim boşuna düşünmemiştir" dedi. Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ise İsviçre'de yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla sohbet etti. Uçar, "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş’ta bomba üstüne bomba açıklamalar
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