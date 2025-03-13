Beşiktaş’ta büyük buluşma

BEŞİKTAŞkulübü dün Tüpraş Stadyumu'nda bir iftar organizasyonu düzenlerken birlik-beraberlik görüntüleri oluştu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın davetiyleAyrıca TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da iftara katılanlar arasındaydı. Otyakmaz, davet için Adalı'ya teşekkür ederken Beşiktaş'ın, G.Saray derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgiliifadelerini kullandı.