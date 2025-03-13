Beşiktaş’ta büyük buluşma

BEŞİKTAŞ
kulübü dün Tüpraş Stadyumu'nda bir iftar organizasyonu düzenlerken birlik-beraberlik görüntüleri oluştu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın davetiyle eski başkanlar Serdal Bilgili, Ahmet Nur Çebi, Hüseyin Yücel ve eski yönetim kurulu üyeleri buluştu.
Ayrıca TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da iftara katılanlar arasındaydı. Otyakmaz, davet için Adalı'ya teşekkür ederken Beşiktaş'ın, G.Saray derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili "Güzel bir akşamdı. Yabancı hakem konusuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız"
ifadelerini kullandı.