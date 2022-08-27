Beşiktaş’ta Dele Alli bereketi

Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız futbolcu Dele Alli'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz on numaranın gelişi taraftarlara büyük heyecan yaşattı. Gece yarısı oyuncuyu havalimanına karşılamaya giden Syah-Beyazlılar, forma alıp üzerine Dele Alli ismini yazdırmaya başladı. Beşiktaş yönetimi hem Kartal Yuvası mağazalarında hem de internet üzerinden forma satışlarının önemli ölçüde arttığı ve taraftarların Dele Alli formalarına büyük ilgi gösterdiğini açıkladı.
İki gün içerisinde binlerce satış sağlanırken, yönetim pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak Sivasspor maçına da özel hazırlanıyor. Taraftarlardan yoğun talep geldiğini belirten siyahbeyazlı idareciler, maç günü stadyumun altındaki kulüp mağazasında satılmak üzere Dele formalarını hazırlattı. Yeni sezon formalarını 599 TL'den satışa sunan Beşiktaş bu olumlu hava ile 5 milyon TL'lik satış hedefliyor.
DÜNYA MEDYASINDA FLAŞ HABER!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katması, Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer tanıtım videosu, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve yüzbinlerce beğeni aldı. Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli'yi flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırken FIFA da bu sezon Beşiktaş'ın transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak, "Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katması, Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer tanıtım videosu, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve yüzbinlerce beğeni aldı. Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli'yi flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırken FIFA da bu sezon Beşiktaş'ın transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak, "Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.