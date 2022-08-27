Beşiktaş’ta Dele Alli bereketi

DÜNYA MEDYASINDA FLAŞ HABER!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katması, Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer tanıtım videosu, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve yüzbinlerce beğeni aldı. Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli'yi flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırken FIFA da bu sezon Beşiktaş'ın transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak, "Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.