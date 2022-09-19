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Giriş Tarihi: 19.9.2022 09:38 Son Güncelleme: 19.9.2022 09:42

Beşiktaş'ta hamleler can yakıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta hamleler can yakıyor

Valerien İsmael ve ekibi, özellikle oyuncu değişiklikleri nedeniyle hedefte. Son karşılaşmada Welinton’ı oyuna sokma adına Valentin Rosier’in kenara çekilmesi büyük tepki topladı.

Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbulspor maçında cezası nedeniyle kulübede değil, tribündeydi. Ancak oyuna müdahale konusunda yapılan hatalar dünkü mücadelede de devam etti. Corendon Alanyaspor karşısında 3-0'dan 3-3 beraberliğe razı olan siyahbeyazlı ekip, İstanbulspor maçında da iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Alanya'da 10 kişi kaldıktan sonra takımın en iyi üç oyuncusunu kulübeye çekip, yedekten gelenlerle birlikte savunmaya gömülen siyah-beyazlılar, az daha sahadan yenik ayrılıyordu.

NECİP UYSAL VE EMRECAN ALTERNATİFLERİ DÜŞÜNÜLMEDİ
İstanbulspor karşısında ise en büyük eleştiri; Tayyip Talha'nın baş dönmesi yaşaması nedeniyle kulübeye çekilmesiyle birlikte yerine Welinton'ın tercih edilmesi oldu. Teknik heyet, Sambacı'yı takıma monte edebilmek adına Rosier'i de kenara alıp, Tayfur Bingöl'ü sahaya sürdü. 3 yerli kuralı böylece şekillendi. Oysa bu haftaya kadar 11'de tercih edilen Necip Uysal ya da 2 milyon Euro'ya alınan Emrecan Uzunhan oyuna sokulsaydı, Valentin Rosier'in de çıkmasına gerek kalmayacaktı. Ayrıca ilk yarıda frikikten gol atan N'Koudou'nun da ikinci 45'te olmaması tepki çeken bir başka konu oldu.

TEK KATKI YAPAN KİRALIK GÖNDERİLDİ
BU sezon 7 hafta geride kalırken Beşiktaş'ın yedek kulübesinden oyuna giren futbolcular sonuca olumlu etki etmekte zorluk yaşıyor. Siyah-beyazlılarda bu haftaya kadar yapılan değişiklikler arasında sadece şu an Ümraniyespor'da kiralık oynayan Kartal Kayra Yılmaz, skora katkı sağladı. Genç oyuncu, Karagümrük maçında sonradan takıma dahil olup gol pası vermişti. Kartal Kayra'nın bu asisti dışında Beşiktaş'ın başka bir skor katkısı aldığı yedek oyuncu bulunmuyor.

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Beşiktaş'ta hamleler can yakıyor
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