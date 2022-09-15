Beşiktaş’ta Josef 11’e, Berkay kulübeye

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyememişti. Ankaragücü karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrası duygusal açıdan sıkıntılı günler geçiren tecrübeli oyuncu, İstanbulspor maçıyla birlikte takıma geri dönüyor.
Josef'in karşılaşmada 11'de görev alacağı ve Berkay Vardar'ın yerine forma giyeceği kaydedildi. 33 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle birlikte savunmanın önünü sigorta altına alacak olan teknik direktör Valerien İsmael, Salih ve Gedson'u biraz daha öne sürerek takımın hücum gücünü artıracak.
MERT GÜNOK, FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK
Bu arada Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in yetersiz performansları nedeniyle herkesin gözü Mert Günok'un dönüşünde... Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, milli aranın ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Kartal'ın geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası F.Bahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.
REDMOND: BEŞİKTAŞ TRİBÜNÜ FARKLI BİR ATMOSFER
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Nathan Redmond'u Daily Mail, "İngiliz tayfa Beşiktaş atmosferine bayıldı" başlığıyla haber yaptı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Redmond, "Bu tür bir atmosferde ilk kez oynadım. Daha önce genç yaş gruplarında düşmanca atmosferler yaşadım ama bu farklı bir şeydi. Top rakipteyken kulak tırmalayan bir ıslık çaldılar. Bir noktada neredeyse sağır oldum" diye konuştu.