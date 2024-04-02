‘Beşiktaş’ta kalıcı olacağım’

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, kulüp dergisine verdiği röportajda siyahbeyazlı ekibe olan bağlılığını anlattı. Hakkında 'Kısa süre içinde Avrupa'ya transfer olur' şeklinde yorumlar yapılan 18 yaşındaki forvet,diye konuştu.