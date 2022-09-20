Beşiktaş’ta Mert Günok’un oynatılmama sebebi ortaya çıktı

Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin yerden yere vurulurken Beşiktaş'ta herkes Mert Günok'u bekliyor. Milli kaleci, kasım ayında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 10 aydır sahalardan uzak kaldı.
İstanbul maçı öncesinde 33 yaşındaki eldiven hazır olduğunu belirtse de teknik heyetin tercihi Ersin olmuştu. Sebebi ise kaleci departmanının verdiği rapor...
Kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, "Ameliyat olduğu dizi, diğerine göre daha geride. Sakatlık yaşadığı dizi üzerinden kalkış hızı diğerine göre daha uzun sürüyor" yazılı raporu verince forma da Ersin'e teslim edildi.