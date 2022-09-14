Beşiktaş’ta Nathan Redmond formaya hazır!

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond ilk maçına Başakşehir karşısında çıkarken, 57. dakikada Muleka'nın yerine girerek sahada boy gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu kısa sürede kalitesini gösterip gelecek için umut verdi. Southampton'dan kiralık olarak kadroya katılan İngiliz kanat oyuncusunun İstanbulspor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in, N'Koudou ile Muleka ikilisinden birisini de bu mücadelede kulübeye çekeceği düşünülüyor.
NECİP KULÜBEYE, TALHA SAHAYA
Bu arada Ankaragücü maçında yenilen iki gol de Necip Uysal'ın olduğu bölgeden gelmişti. Başakşehir karşısında da tecrübeli futbolcunun savunmadan çıkarken yaptığı pas hatası golle sonuçlanmış ve 4 dakika sonra oyundan alınmıştı. Necip Uysal'ın üst üste iki maçta da kötü oynaması, kredisini bitirdi. Stopere son gün dahil edilen Tayyip Talha Sanuç'un, savunmada Romain Saiss'in yeni partneri olacağı kaydedildi.
OLİMPİYAT'IN KAPILARI BEŞİKTAŞ'A AÇILDI!
Öte yandan Süper Lig'de 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılara sevindirici bir haber geldi. İstanbulspor yönetimi, Kartal'a jest yaparak tribünlerin bir bölümünü siyahbeyazlı taraftarlara açma kararı aldı. Maraton tribününün tamamının Beşiktaş'a verilmesine sıcak bakılırken, statta en az 30 bin Beşiktaşlı seyirci olması bekleniyor.