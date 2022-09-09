Beşiktaş’ta Nathan Redmond ile Tayfur Bingöl ilk kez takımla çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı futbol takımı, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond, ilk kez takımla çalışmaya katıldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.