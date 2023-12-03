Beşiktaş’ta nefesler tutuldu

Beşiktaş'ın 35. başkanını seçeceği olağanüstü genel kurulda Serdal Adalı'nın rakibi olan Hasan Arat, Samet Aybaba'yı genel koordinatörlük görevine getirecek. Feyyaz Uçar ise futboldan sorumlu yönetici olacak. Arat, transfer konusunda PSG, Chelsea ve Al-Nassr ile iş birliğine giderken bu takımlardan oyuncu alma noktasında öncelik aldı. Arat, seçim öncesi 2 yıldızla anlaştığının mesajını da vermişti.



'ADALI, ÇEBİ'NİN DEVAMI'



Hasan Arat, dünkü mali genel kurulda yaptığı konuşmada, Serdal Adalı hakkında şunları söyledi: "Mali kongrede yönetim listemizle ilgili aleyhte konuşma oldu. Biz bir karar aldık ve yapılanlara müdahalede bulunmadık. Bizim işimiz, mesaimiz, hazırlığımız tamamen kongreye yönelik. Ahmet Nur Çebi yönetiminin, Serdal Adalı taraftarlarınca ibra edilmesi, benim seçim kampanyam boyunca söylediğim 'Birbirlerinin devamı' söylemini doğruladı."





HASAN ARAT'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:



Hüseyin Yücel

Dr. Cüneyt Sezgin

Onur Göçmez

Yalçın Ayaydın

Mete Vardar

M. Kaan Şakul

Altın Mimir

Feyyaz Uçar

YEDEKLER

Işıl Zeybek

Ekrem Keçoğlu

Kadir Kılıç

Çağlayan Tuğal

Bünyamin Burak Aslan

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Serdal Adalı'nın en büyük projesi futbol… "İlk işim takımı ayağa kaldırmak" diyen Adalı, sportif direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ara transferi başladığı gün olan 11 Ocak tarihinde bitirmeyi vadetti. Adalı, 200 milyon Euro'luk gayrimenkul projesinin temellerini 10 ay içerisinde atmayı ve kulübün borcunun büyük bir bölümünü buradan gelecek gelirle kapatmayı hedefliyor.



ATİBA EKİBE KATILACAK!



SERDAL Adalı, Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu olarak efsaneler arasına giren Atiba Hutchinson ile bir araya geldi. İkili Beşiktaş'ın geleceği ve jübile hakkına sohbet etti. Atiba, gözyaşları ile veda ettiği Beşiktaş'ta görev almaya her zaman açık olduğunu söyledi.



SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:



Metin Keçeli

Hakan Daltaban

Uğur Fora

Orhan Özalp

Ufuk Akçiğit

Çağatay Abraş

Kaan Kasacı

Aykan Aydın

YEDEKLER

Atilla Bingöl

Melih Aydoğdu

Hazal Kalkavan Karahan

Mustafa Mollaoğlu

Mahir Kaplan



ALKIŞLANAN HAREKET

Adalı, mali genel kurulda Hasan Arat'ın yanına gitti. Arat da yerinden kalktı ve kollarını açarak rakibini karşıladı. İkili, birbirlerine sarılırken el ele kongre üyelerini selamladılar. Bu sırada salondan alkış sesleri yükseldi.

