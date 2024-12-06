Beşiktaş’ta stoper krizi

Son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, yarın Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi kazanıp hem moral bulmak hem de camiadaki kara bulutları bir nebze olsun dağıtmak istiyor. Ancak takımdaki eksikler zorlu karşılaşma öncesi can sıkıyor.. Bunların üzerine Felix Uduokhai'nin sakatlığının gelmesi keyifleri iyice kaçırdı. Geçen haftaki Hatayspor maçına Tayip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu, ikilisiyle çıkan siyahbeyazlılarda gözler Uduokhai'ye çevrildi.Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda Tayyip Talha ve Emirhan'la özel olarak ilgilendi.Beşiktaş'ta genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bırakan ancak yönetim kurulu üyeliğine devam edenHT Spor'da önemli açıklamalar yaptı: "Bana yapılan saldırılar nedeniyle istifa etmek istedim. Hüseyin Başkana istifa mektubumu verdim.. Samet Ağabey'den başkana 2024-25 sezonu için transfer raporu gelmiş. Başkan, 'İnsanlar klasör klasör sunum yapıyor, bize A4 kağıdında geliyor. Hiçbir analiz yok, pahalı oyuncular.' vs. dedi.Bir kulübün başkanıyla, 2. başkanı neden imza yetkisi olmayan birinin imzasını kullanmaya ihtiyaç duysun. Ben bunu anlamıyorum."