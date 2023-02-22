Beşiktaş’tan anlamlı hareket

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, alkışlanacak bir hareket yaptı. Yıldız futbolcu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen siyah-beyazlı genç taraftar Semih'e imzalı formasını gönderdi. 31 yaşındaki oyuncu, "Türk halkının dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Biz de bu dayanışmanın ve yardımın bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günü Antalyaspor ile oynanacak lig maçında bir organizasyon gerçekleştirecek. Vodafone Park'taki karşılaşmaya futbolseverler oyuncaklarıyla gelecek ve sahaya atılacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.