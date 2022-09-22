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Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:44

Beşiktaş'tan flaş Kevin N'Koudou kararı!

Beşiktaş’tan flaş Kevin N’Koudou kararı!

Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlılar, transfer döneminde futbolcuyu satmayı planlıyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan ayrılacağı gündeme gelen Kevin N'Koudou performansıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Siyah-beyazlılarda N'Koudou ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

N'KOUDOU İÇİN SATIŞ PLANI

Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takım forması giymesi beklenen N'Koudou'nun başarılı olması ve daha sonra satılması hesaplanıyor.

BONSERVİSİN YARISI TOTTENHAM'A GİDECEK

Ancak siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Tottenham'a yıldız oyuncunun bonservisinin yarısı için 4.5 milyon euro ödediğinden, olası bir satışta rakamın yarısını İngiliz ekibine ödeyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kevin N'Koudou bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 477 dakika süre aldı ve 4 gol attı. Siyah-beyazlı takımda N'Koudou geçen sezon 17 maçta 4 gol atmıştı. Futbolcu, geçen sezonki performansına ilk 7 haftada ulaşma başarısı gösterdi. (Fotomaç)

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Beşiktaş'tan flaş Kevin N'Koudou kararı!
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