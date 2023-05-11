Beşiktaş’tan giden gençler bin pişman

Rangers’ta sakatlıklardan kurtulamayan Rıdvan Yılmaz, 11 maçta 1 asistle oynadı. Emirhan İlkhan Torino’da tutunamadı ve Sampdoria’ya kiralandı. Serdar Saatçı ise Braga’da 283 dakika süre alabildi
Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve A Takım'da gösterdikleri performanslarla dikkat çekerek geçtiğimiz yaz Avrupa'nın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ile Serdar Saatçı yeni kulüplerinde umduklarını bulamadı. Siyah-beyazlı takımdan4 milyon Euro karşılığındaİskoç temsilcisiRangers'a transferolan RıdvanYılmaz, bu sezonsakatlıkların daetkisiyle düzenli olarak şansbulamadı. 21 yaşındaki futbolcu, sadece 11 maçta forma giyerken 1 asist yapabildi.
Yaz aylarındaTorino'ya transferi olaylıolan ve giderkenBeşiktaş'a 4.5 milyonEuro kazandıranEmirhan İlkhanise ilk devre kulübündesadece 4 maçta 87 dakikaşans buldu. Ara transferde Sampdoria'ya kiralanan ve takımı küme düşen 18 yaşındaki orta saha, burada da bekleneni veremedi. 5 maçta sadece 65 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise Portekiz ekibi Braga'nın A Takımı ile sadece 5 maça çıkabildi ve 283 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu da siyahbeyazlıkulübe 1.5+1 milyonEuro kazandırarak Portekiz'inyolunu tutmuştu.