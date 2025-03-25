Beşiktaş’tan TFFye: Adaletsizlik yapmayın!

Beşiktaş Kulübü, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçına yabancı hakem atanması çağrısını bir kez daha yineledi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TFF'nin derbiye yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir. Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Adaletsizliğin altına imza atmayın! Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!"