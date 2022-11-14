Beyoğlu’ndaki patlama futbolu da vurdu

Süper Lig'de 14. haftanın son maçı dün akşam saat 20.00'de Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak, sonrasında Katar'daki Dünya Kupası için verilecek ara resmen başlayacaktı. Ancak tüm Türkiye'yi derinden etkileyen İstanbul'un kalbindeki patlama nedeniyle karşılaşma yapılamadı. İşte anbean yaşanan gelişmeler:'de İstiklal Caddesi'nde patlamada meydana geldi.. Acil bir şekilde toplanan TFF yönetimi, hiç zaman kaybetmeden İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçti. Valiliktentalimatı geldi. TFF, valilik ve emniyetle yapılan görüşmeler sonrasında maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.'te Beşiktaş kafilesi Vodafone Park'a geldi. Kararın tebliğ edilmesinin ardındanstattan ayrılarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne döndü.Maçın yeni tarihi ise henüz belli değil. Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi.BEŞİKTAŞ-ANTALYA maçını izlemek için Vodafone Park'a yaklaşık 20 bin taraftarın gelmesi bekleniyordu. Futbolseverlerin bir kısmı da tribünlerdeki yerlerini almışlardı. Erteleme kararının ardından stat, güvenlik güçlerinin nezaretinde boşaltıldı. Bazı taraftarların ise gelişmelerden hiçbir haberi yoktu. Ertelemeyi stada gelirken öğrendiler ve evlerine döndüler. Bu arada stat boşaltıldıktan sonra siyah-beyazlı futbolseverler, Dolmabahçe'de terörü kınayan tezahüratlar yaptıktan sonra dağıldı.İSTANBUL'DAKI patlamaya kulüplerin reaksiyonu da çok çabuk oldu. Federasyonların yanı sıra Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe başta olmak üzere tüm kulüpler yayımladıkları mesajlarla patlamada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralananlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu. Beşiktaşlı futbolcularvesosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.