Bileği bükülmüyor

Kartal, bu sonuçla ikincilik şansını İstanbul'da oynayacağı son 2 maça taşıdıBeşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıda Aboubakar topun başına geçmek istedi. Takımın birinci penaltıcısı olan Cenk Tosun ise "Senin zaten golün var, bırak ben kullanayım" diyerek atışı arkadaşına bırakmadı ve topu ağlarla buluşturdu. İkinci penaltıyı ise Cenk oyunda olmadığı için Aboubakar kullandı.Beşiktaş'taki ilk golünü kaydeden Gedson Fernandes, performansıyla maçın yıldızı oldu. Adana kalesine 3 şut atan Portekizli orta saha, bunu 1 golle taçlandırdı. En çok dribbling yapan (4) ikinci oyuncu olan Gedson, ikili mücadele kazanmada (10) da aynı değeri tutturdu. Sahipsiz top almada (7) lider olurken bunun yanı sıra 6 da top çaldı.Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle formayı alan ve ortaya koyduğu performansla yeniden milli takıma yükselen Mert Günok, dün akşam Adana Demirspor karşısında da kalesinde devleşti. Tecrübeli eldiven, rakibin 6 isabetli şutunun 5'ini kurtarırken yüzde 83.3 başarı oranı yakaladı ve siyah-beyazlıların galibiyetinde pay sahibi olduBeşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçın 13'ünde geriye düştü. Skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 23 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 4 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.Beşiktaş'ta sarı kart sınırındaki 4 isimden biri olan Omar Colley, cezadan kaçamadı. Ndiaye'ye yay üzerinde yaptığı faul sonrası 54. dakikada kart gördü.Colley bir sonraki hafta Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.